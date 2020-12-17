Прокуратура начала проверку сообщения о невыдаче лекарств от COVID-19 под Рязанью

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Прокуратура Рязанской области начала проверку сообщения о невыдаче лекарств больным коронавирусом, которое было озвучено в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

О ситуации в Рязанской области рассказала президенту волонтер call-центра. Она попросила разобраться с рядом регионов, в которых медики не получили выплаты за работу с больными, а сами пациенты продолжают лечиться от COVID-19 за свои деньги.

Президент пообещал проверить эту информацию.

Путин напомнил, что 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые еще не решены и связаны с закупкой СИЗ, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с коронавирусом. И 5 миллиардов выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому.

Ранее правительство России по поручению Путина выделило 10 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Также кабмин выделил один миллиард рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях.

Как сообщалось, социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Ежемесячные выплаты продлеваются до 31 декабря 2021 года.