Порядка 700 частных домов на Кубани остаются подтопленными после дождей

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В Краснодарском крае после сильных дождей подтопленными остаются порядка 700 частных домовладений в четырех муниципалитетах, в пунктах временного размещения находятся около тысячи человек, в том числе более 250 детей. В Анапе без электричества остаются более 14 тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой главк МЧС.

"В настоящее время в 11 населенных пунктах четырех муниципальных образований остаются подтоплены 679 частных домовладений, 1 449 придомовых территорий, четыре подвальных помещения многоквартирных домов. Освобождены от воды 1 498 домовладений и 2 347 придомовых территорий. В трех муниципальных образованиях (город Анапа, Темрюкский, Славянский районы) развернуты 29 пунктов временного размещения (ПВР), где находятся 914 человек, из них 273 ребенка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в Анапе планируют восстановить электроснабжение к утру среды. Режим ЧС продолжает действовать в семи муниципалитетах края.

Циклон накрыл Краснодарский край в прошлую пятницу и стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за сильных ливней в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тысяч домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.

