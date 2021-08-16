Двухмесячная девочка умерла от коронавируса в Туле

Фото: depositphotos/Bork
Двухмесячная девочка скончалась в Туле от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
В ведомстве отмечают, что после выписки ребенок находился под патронажным наблюдением. Родители не жаловались на самочувствие дочери и ранее за медицинской помощью не обращались.
"Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", – подчеркнула представитель областного Минздрава.
Смерть ребенка зафиксировала бригада скорой помощи, прибывшая на вызов. В ведомстве отмечают, что умершая девочка – самая юная жительница Тульской области, скончавшаяся от коронавирусной инфекции.
По данным ВОЗ, в мире выявлено 205,3 миллиона случаев заражения, свыше 4,3 миллиона человек скончались. В России выявлен 6 621 601 случай COVID-19, вылечились 5 899 917 человек, скончались 171 305.
В Москве за сутки выявили 1 489 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: