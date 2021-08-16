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Регионы

15:50

Двухмесячная девочка умерла от коронавируса в Туле

регионы медицина

Фото: depositphotos/Bork

Двухмесячная девочка скончалась в Туле от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что после выписки ребенок находился под патронажным наблюдением. Родители не жаловались на самочувствие дочери и ранее за медицинской помощью не обращались.

"Согласно заключению судебных медиков, инфекционный процесс имел молниеносное течение", – подчеркнула представитель областного Минздрава.

Смерть ребенка зафиксировала бригада скорой помощи, прибывшая на вызов. В ведомстве отмечают, что умершая девочка – самая юная жительница Тульской области, скончавшаяся от коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, в мире выявлено 205,3 миллиона случаев заражения, свыше 4,3 миллиона человек скончались. В России выявлен 6 621 601 случай COVID-19, вылечились 5 899 917 человек, скончались 171 305.

В Москве за сутки выявили 1 489 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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