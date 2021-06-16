В Карелии вводят паспорта коллективного иммунитета для предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что на предприятиях и в организациях региона будут введены паспорта коллективного иммунитета. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Соответствующее распоряжение подписал накануне. Суть заключается в том, что те организации и предприятия, которые ответственно подошли к вакцинации, будут иметь преференции", – отметил Парфенчиков.

Он подчеркнул, что под преференциями подразумевается не дискриминация, а подход, позволяющий не использовать одинаковые ограничительные меры ко всем.

Отправить заявку в Минэкономразвития на оформление паспорта коллективного иммунитета смогут организации, в которых минимум 60% работников привились от коронавиуса, а также после 1 января 2021 года переболели инфекцией.

В будущем это позволит организациям с данным паспортом находиться "в режиме наибольшего благоприятствования" в случае ухудшения эпидобстановки.

Ранее в Минцифры РФ рассказали, что сертификат о вакцинации от коронавируса автоматически формируется на портале госуслуг после получения информации от Минздрава. Данные в регистр вносят специалисты, проводящие вакцинацию.

