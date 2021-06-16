В Роспотребнадзоре предложили ужесточить антиковидные ограничения в Крыму

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В связи с эпидемической ситуацией в Крыму необходимо ужесточить ограничительные меры, в том числе запретить работу общепита ночью, считает глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская.
"Ситуация значительно ухудшилась с марта и ухудшается каждую неделю. Темп прироста заболеваемости 0,28 – самый плохой показатель с конца февраля 2021 года", – приводит ее слова РИА Новости.
На полуострове предлагается запретить работу кафе и ресторанов с 22:00 до 07:00 (это не касается еды навынос), ограничить заполняемость залов кинотеатров до 50% от их вместимости, приостановить работу детских комнат в торговых центрах, запретить массовые мероприятия, в том числе выпускные вечера, а также ограничить перемещение граждан старше 65 лет в транспорте.
По словам Пеньковской, ситуация ухудшается в самом начале курортного сезона и если не предпринять соответствующие меры, то она может выйти из-под контроля. Она также указала на недостаточный уровень вакцинации населения в регионе.
Ранее Роспотребнадзор Москвы опубликовал постановление главного государственного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Из него следует, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве оценивается как неблагополучная.
Отмечалось, что рост числа случаев инфицирования в городе начался 6 июня. Тогда за сутки прирост составил 11%, а в последующие дни достигал 20%.
Своим постановлением Андреева также обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в Москве.
Таким образом, привиться должны граждане, работающие в сфере торговли, в салонах красоты, косметических, массажных и СПА-салонах, банях и саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, а также прачечных, химчистках и заведениях общественного питания.
Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
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