В Волгограде учитель не выпускал школьника из тумбочки

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В департамент образования Волгограда поступило заявление от мамы школьника, которого учитель не выпускал из тумбочки в классе, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 14-летний ученик самостоятельно залез в тумбочку с хозинвентарем на перемене. Когда начался урок, учитель на протяжении 40 минут не давал ему оттуда выйти.

"По заявлению родителя в департаменте организовали проверку, по результатам которой виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело после избиения уборщицей мальчика в школе. Видео конфликта между женщиной и школьником опубликовали в соцсетях. На кадрах она отругала ребенка, а тот в ответ обвинил ее в том, что от нее пахнет перегаром.