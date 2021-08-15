Сахалин может стать местом проведения Азиатско-Тихоокеанского форума

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Сахалин может провести в 2022 году Азиатско-Тихоокеанский форум, который посвящен вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды. Об этом сенатор Андрей Климов заявил на открытии Всероссийского молодежного форума "Остроvа", который проходит в Южно-Сахалинске с 13 по 19 августа, сообщает РИА Новости.

"Обсуждали этот вопрос с представителями Дальневосточного федерального округа и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, намерены сделать здесь в начале следующего года очень серьезный форум, Азиатско-Тихоокеанский форум, который будет посвящен исключительно вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды", – сказал Климов.

По словам политика, из Сахалина может получиться центр серьезного и активного экологического движения, по крайней мере, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. Сейчас готовятся заявки от нескольких российских городов. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, конкуренция среди городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой.

