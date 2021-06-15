Хабаровский край вернется к ограничениям из-за COVID-19 на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Хабаровском крае возвращают ограничения из-за роста случаев коронавируса. Новый режим может быть введен 17 июня, передает Оперативный штаб.
Зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов отметил, что соответствующее постановление правительства будет подготовлено на этой неделе.
"Во-первых, это дистанционный режим работы женщинам в период беременности и работникам старше 65 лет. Роспотребнадзору – рассмотреть возможность перевода на дистант тех, кто не вакцинирован, хотя бы до 30% их от общего количества. Личные приемы граждан, конференции, мероприятия в социальной сфере – в онлайн-формат", – прокомментировал Никонов.
Также он добавил, что летать в северные районы края можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Работники-вахтовики также должны дополнительно иметь сертификат о вакцинации.
"Край по показателям суточной заболеваемости – на 30-м месте в РФ и на пятом в ДФО. В течение последних пяти недель продолжается рост заболеваемости (увеличился более чем в три раза) – с 11 до 35 случаев на 100 тысяч населения. Темп прироста составил 46%", – подчеркнула замруководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Зубун.
Уточняется, что города и районы края смогут самостоятельно принимать решения по ограничительным мероприятиям.
Никонов заключил, что в регионе заняты 92% коек. При этом на госпитализацию идут не только люди пожилого возраста, но и пациенты младше 30 лет.
Ранее власти Подмосковья запретили проводить массовые мероприятия в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В Московской области также разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. При этом вакцинацию от коронавируса прошли порядка 30% жителей региона.
Подмосковью потребуются врачи из других регионов для борьбы с коронавирусом
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