В Якутии отменили режим ЧС регионального характера

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Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

"Главное, что сегодня пожары нигде на территории республики не угрожают людям, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. И поэтому сегодня своим указом я снял уже чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам на территории нашей республики", – сказал Николаев.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять меры по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.

