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Общество

15:28

В Санкт-Петербурге закончилась вакцина "Ковивак"

регионы общество

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Первый зампред комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана заявил, что в городе закончились запасы вакцины "Ковивак". Об этом сообщает ТАСС.

"На сегодня "Ковивака" нет в Санкт-Петербурге. У нас сегодня есть "Эпивак" – небольшое количество, у нас есть "Спутник V" и "Спутник лайт", – заявил специалист.

Сарана добавил, что препарат "Ковивак" сложен в производстве и изготавливается только на одной площадке в РФ. В совокупности было изготовлено около 1 миллиона доз.

Представитель комитета здравоохранения Санкт-Петербурга призвал жителей города пройти процедуру вакцинации иным доступным препаратом.

По данным городских властей, в совокупности жителям доступны 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины составляет 608 803 доз. Первым компонентом вакцины привились 1,87 миллиона горожан.

Согласно информации Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, на данный момент в России достигнут уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в районе 49%.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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