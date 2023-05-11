Депутат ГД раскритиковал мэра Сочи за отсутствие символики на День Победы

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал мэра Сочи разобраться с жалобами гостей "Красной Поляны" на отсутствие в отелях и на улицах курорта праздничной символики к 9 Мая. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, в его распоряжении есть аудиозапись с ответом администрации отелей "Красной Поляны" постояльцам, что на курорте действует запрет властей на размещение в гостиницах символики по случаю Дня Победы.

"Аудиозапись этого разговора мной уже направлена в Генпрокуратуру. Сами постояльцы также готовы дать все официальные пояснения. Уважаемый господин мэр Сочи, замолчать эту ситуацию не удастся", – написал депутат.

Как указал депутат, мэрия Сочи "решила пойти по классическому чиновничьему пути" и опровергла обвинения. Однако Хинштейн подчеркнул, что присланные фотографии гостей курорта говорят в пользу его версии. Если это инициатива менеджеров отелей, то необходимо их наказать, резюмировал парламентарий.

Ранее в Госдуме осудили высказывание главы МВД Латвии Мариса Кучинскиса об искоренении празднования 9 Мая. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вместо этого нужно искоренить властей республики. Депутат предположил, что они хотят праздновать парад нацистов.

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