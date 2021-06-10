Власти Петербурга на месяц ограничили число зрителей культурных мероприятий

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Количество посетителей массовых мероприятий в помещениях в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля ограничили до трех тысяч человек из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В связи с необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей города в условиях пандемии с 12 июня по 12 июля устанавливаются дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий", – говорится в сообщении.
Глава города Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства региона "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Организаторы развлекательных мероприятий на открытом воздухе должны будут обеспечить соблюдение требований особого регламента, который утвердит комитет по культуре.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Она напомнила, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав такие полномочия субъектам РФ.
По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, говорить об отмене масочного режима в РФ на данный момент рано. Она также рассказывала, что большую роль в профилактике распространения инфекции играет вакцинация.
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