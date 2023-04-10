Глава Северной Осетии обратился в прокуратуру из-за издевательств над мобилизованными

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики.



"В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств", – написал он в своем телеграм-канале.

Меняйло добавил, что по поводу произошедшего первой к нему обратилась женщина, которая до этого опубликовала несколько аудио- и видеозаписей.

По словам главы республики, на материалах командир батальона одного из полков, который выполняет задачи на херсонском направлении, некорректно обращается со своими подчиненными. В полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

"Даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы!" – подчеркнул Меняйло.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что мобилизованные из 1 439-го полка будут переведены в другое место для дальнейшей службы после их обращения к Владимиру Путину.

До этого мобилизованные публиковали видео, в котором рассказали, что командование отправляло их на захват вражеского укрепрайона без какой-либо поддержки. Военнослужащие попросили президента разобраться с "преступными приказами".



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