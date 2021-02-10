Эксперт оценил отмену обязательного масочного режима в Удмуртии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал Москве 24 отмену обязательного ношения масок в Удмуртии.

Ранее глава республики Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля на территории региона масочный режим больше не будет обязательным. Ношение масок останется только в качестве рекомендации.

Кроме того, с 10 февраля в Удмуртии снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений. По словам Бречалова, ситуация с коронавирусом в Удмуртии на данный момент контролируемая и относительно стабильная.

Вирусолог отметил, что снятие ограничений зависит от ситуации в каждом конкретном регионе. По его мнению, отмена обязательного масочного режима в Удмуртии не приведет к вспышке заболеваемости.

"Я так полагаю, что кривая заболеваемости в регионе ведет себя хорошо и продолжает идти вниз. И ситуация в стране далеко не плохая. Если что-то пойдет не так, то всегда можно ввести обратно обязательное ношение масок. Ничего страшного я здесь не вижу", – пояснил Аграновский.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Сейчас там около 100 случаев заражения в стуки, это терпимо. Конечно, любой случай заболеваемости – это нехорошо, но нужно взвешивать решения: стеснять людей дальше или ситуация позволяет сделать масочный режим необязательным.

Собеседник Москвы 24 добавил, что применять опыт Удмуртии к другим регионам не стоит, так как не должно быть "единых рецептов" по снятию ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что уже в 2021 году россияне смогут отказаться от ношения защитных медицинских масок в общественных местах. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока рано расслабляться и ситуация с коронавирусом во многом зависит от самих жителей страны. Эпидемия должна закончиться, когда у 60–70% населения будет иммунитет к вирусу.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что даже после снятия жестких ограничительных мер необходимо продолжать носить маски и соблюдать безопасное расстояние для максимального снижения числа случаев COVID-19. По ее мнению, с коронавирусом надо вести себя очень осторожно.