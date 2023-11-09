Кравцова призвали отозвать согласование назначения Пахомова на пост министра

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В Госдуме призвали главу Минпросвещения Сергея Кравцова отозвать согласование назначения на пост министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова. Об этом заявил депутат ГД Борис Чернышов в ходе пресс-подхода, видео с мероприятия опубликовано в YouTube-канале нижней палаты парламента.

Он отметил, что основной ориентир российских политиков должен делаться на людей. Он призвал Кравцова отозвать согласование на назначение данного министра.

Ранее Пахомов заявил, что зарплата оренбургских учителей высокая. Его слова опроверг глава Росстата Сергей Галкин, сказав, что региональные учителя по уровню зарплаты находятся на одном из последних мест.

Также Пахомов утверждал, что повышение зарплат преподавателям в школах привлечет тех, кто руководствуется корыстными мотивами, а не желанием учить детей. Тогда власти региона заявили, что слова чиновника были вырваны из контекста.

До этого Кравцов рассказал, что Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. По его словам, сейчас особое внимание уделяется зарплате учителей. Он подчеркнул, что средняя зарплата преподавателя соотносится со средней по экономике.

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