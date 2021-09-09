Пьяный охранник встретил губернатора Приморья во время проверки школы

С трудом пытаясь открыть ворота, охранник ругался матом и несколько раз упал. Свое состояние он объяснил тем, что у него выходной. Также мужчина заявил, что строители находятся на площадке и заняты работой, однако Кожемяко на объекте никого не нашел.
После этого власти Приморья приняли решение разорвать контракт с генеральным подрядчиком строительства. По словам Кожемяко, данная организация будет внесена в перечень недобросовестных исполнителей.
"Так относиться к работе, которую тебе доверяют, – сложно подобрать слова. Я бы сказал, что по-хамски отнеслись, наплевательски. Это 18:30 было, рабочий день. Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди", – заявил губернатор.
Ранее росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, которого ранее видели с автоматом в руках на улице Короленко на востоке столицы. Позднее мужчина пояснил, что автомат, с которым его видели, является игрушечным.
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