Жительница Кузбасса выжила после 10 часов под завалом снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница города Новокузнецка Кемеровской области выжила, после того как провела под снегом 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба управления защиты населения и территории города.

Уточняется, что женщина уехала на дачу, чтобы очистить от снега крышу. В ночь на 9 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу управления защиты населения и территории Новокузнецка поступило сообщение от ее матери, которая говорила, что дочь не вернулась домой. Представители нескольких служб направились к месту предполагаемого происшествия. Спасатели предположили, что женщина может находиться под мощным покровом снега.

Ее помогал раскапывать дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда № 11. После 10-часового пребывания под снегом женщина оказалась жива, но находилась в тяжелом состоянии. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.

Ранее четыре человека стали жертвами схода лавины в горах американского штата Юта.