Участники конкурса рыбаков на Алтае получили медали на украинском языке

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Правоохранители Алтайского края проверят организаторов конкурса лучших рыбаков, наградивших участников медалями на украинском языке. Перед призерами уже извинились, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

В соцсетях Алтайского края опубликованы фотографии медалей. На наградах выгравирована надпись на украинском языке. Соревнования по рыбной ловле прошли 7 июля в Волчихе. Их организовал Охотничье-рыболовный потребительский кооператив "Приборовое". Принять участие в конкурсе могли все желающие.

Организаторы конкурса пообещали заменить медали. Один из членов кооператива рассказал, что награды для победителей приобрели на одной из популярных торговых площадок, не обратив внимание на гравировку.

Ранее сообщалось, что в детском саду № 137 Хабаровска детям после состязаний вручили грамоты с гербом Украины. В управлении образования города уточнили, что один из инструкторов скачала шаблон грамоты в интернете, распечатала и принесла на соревнования. Грамоты изъяли, по факту инцидента организовали проверку.

