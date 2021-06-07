В Крыму отреагировали на протечку дамбы Северо-Крымского канала

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В Крыму прокомментировали информацию о разрушении дамбы в русле Северо-Крымского канала, которая была построена Украиной, чтобы заблокировать подачу воды на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действия, которые они осуществили в 2014 году, – даже природа против них. Все рушится, все до конца не доделывают. Дамба рушится – это цена всей подлости, которую они натворили", – сказал первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.

Он подчеркнул, что по материалам парламента полуострова об оценке ущерба следователи СК РФ уже начали проверку, назначены эксперты.

Депутат нижней палаты парламента от Крыма Андрей Козенко отметил, что сейчас воду в Крым с Украины подавать не нужно, так как отсутствуют гарантии ее чистоты и безопасности.

"А вообще это показательно для всей инфраструктуры Украины. Даже такие показательные в политическом плане для Украины вещи дали трещину – вот так вся она и трещит по швам", – подчеркнул Козенко.

Украинский Первый деловой телеканал ранее сообщил, что дамба в русле Северо-Крымского канала начала разрушаться и вода из Днепра стала поступать в Крым.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.

В мае текущего года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что Крым обеспечен водоснабжением на текущие годы, однако на повестке дня все еще стоит вопрос поиска новых источников воды. По его словам, возможными вариантами обеспечения полуострова являются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды. Также одним из важных вопросов является замена трубопроводов и снижение потерь, а также совершенствование системы учета.