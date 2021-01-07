Школьники Свердловской области вернутся к очному обучению с 11 января

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о возвращении школьников в регионе к очному формату обучения с 11 января. Об этом он написал в своем Instagram.
"Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысячи. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов – от первых до одиннадцатых", – написал Куйвашев.
Он уточнил, что учащиеся средних специальных учебных заведений останутся на дистанционном обучении до принятия дополнительного решения по ним.
За последние сутки в России зафиксировали 23 541 новый случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб.
На Москву из общего числа заболевших пришелся 4 871 случай, на Санкт-Петербург – 3 005 случай, на Московскую область – 1 228, на Нижегородскую область – 403, на Воронежскую область – 394, на Ростовскую область – 393, на Свердловскую область – 384, на Красноярский край – 317, на Хабаровский край – 312.
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