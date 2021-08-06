Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму, введенные после июньских подтоплений

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Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму, введенные после июньских ливней, сообщается на сайте ведомства.
"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления в связи с ухудшением качества морской воды, восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты", – отмечают в Роспотребнадзоре.
Запрет на купание был введен на 86 пляжах Большой Ялты (в состав муниципалитета входят около 30 населенных пунктов с протяженностью береговой линии порядка 70 километров).
Возвращаться к привычному режиму работы крымские пляжи стали с 2 июля. Роспотребнадзор признал качество воды удовлетворительным, однако в некоторых случаях потребовалось дополнительное обследование дна водолазами.
Напомним, что Крым пострадал от сильных дождей в июне и июле. В период с 16 по 20 июня была подтоплена Керчь и соседние районы, а также центральная часть Ялты. А 4 июля только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, из берегов вышли три реки. От подтопления пострадали более ста домов и приусадебных участков.
Ранее сообщалось, что специалисты спрогнозировали резкий рост наводнений по всему миру. По словам сотрудников компании Cloud to Street к 2030 году наводнения затронут жителей 25 государств. Причина этому – климатические и демографические изменения.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
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