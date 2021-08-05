В Приамурье проверят данные о том, что гробы на кладбище возят в лодках

Фото: телеграм-канал AMUR MASH

Следственный комитет организовал проверку сообщений СМИ о том, что жители села Прядчино Амурской области вынуждены на лодках возить тела умерших на ближайшее кладбище. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Проводится проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о ситуации, сложившейся в селе Прядчино Благовещенского района, где люди из-за последствий природной стихии вынуждены перевозить тела своих родственников на лодках, чтобы предать земле", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, после разлива реки Чалки добраться к кладбищу в Прядчине стало возможно только на лодке. Отмечается, что местное кладбище располагается на возвышенности, из-за чего гробы туда от воды приходится нести на руках.

"В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые не приняли надлежащих мер к организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения", – указали в ведомстве.

Уточняется, что ход проверки находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее полицейские начали расследование в связи с информацией, согласно которой фрагменты человеческого черепа и костей нашли в песке. Речь идет о дороге в городе Киренске Иркутской области.