В Красноярском крае ужесточили антиковидные ограничения

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Власти Красноярского края с 7 июля вводят новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Они коснутся спортивных мероприятий, ресторанов, кафе и других общественных мест, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Со среды заведения общественного питания смогут работать с 07:00 до 23:00, в ночное время разрешено продавать еду навынос и работать в формате доставки. Это ограничение не затрагивает заведения, расположенные в пределах транспортных объектов, например в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Фуд-кортам, в свою очередь, разрешается работать исключительно навынос и на доставку.

Театры, кинотеатры, концертные залы и другие учреждения культуры могут функционировать при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости. То же касается спортивных учреждений, в числе которых фитнес-центры и бассейны, а также физкультурных и спортивных мероприятий.

До улучшения эпидемиологической обстановки в регионе приостановлена работа аттракционов, расположенных как в помещении, так и на открытом воздухе.

Работодателям рекомендовали оказать содействие в проведении вакцинации работников.

Ранее власти Камчатского края ввели новые ограничения, согласно которым с 15 июля туристы, прибывающие на территорию региона, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех суток. Без него нельзя будет заселиться в местные гостиницы и базы отдыха.

Кроме того, ограничения коснулись сезонных и вахтовых рабочих. До 15 июля большинство из них должны привиться от коронавируса. После этой даты приехать на территорию региона смогут только вахтовики с сертификатом о прохождении вакцинации.

