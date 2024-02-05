Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в 74 региона страны

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Огонь семейного очага "Сердце России", который зажгли на выставке-форуме "Россия", доставили в 74 региона страны. Об этом сообщается в телеграм-канале выставки.

"Пусть всероссийский семейный очаг, частички которого отправились во все федеральные округа и новые регионы, несет с собой свет, любовь, тепло", – заявила заместитель гендиректора выставки Анастасия Звягина.

По ее словам, накануне огонь получили Ленинградская, Орловская, Саратовская области и Удмуртия.

Огонь семейного очага "Сердце России" зажгли на выставке "Россия" во время форума "Родные – любимые". Затем его передали во дворец бракосочетания на ВДНХ для распространения по регионам Центрального федерального округа.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ будет беречь ценности традиций семьи, в отличие от того, как поступают в некоторых странах.

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