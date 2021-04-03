Реставрацию кардиоцентра в Благовещенске планируют начать не раньше 2022 года

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Специалисты приступят к реставрации кардиохирургического центра Благовещенска, в котором 2 апреля произошел пожар, не раньше 2022 года, сообщил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.
По его словам, временную крышу планируется установить до конца мая текущего года.
"Первоочередная задача сейчас – выполнить временную крышу, это планируется сделать до середины-до конца мая. До конца года будет готовиться смета, проектная документация, только в следующем году начнутся реставрационные работы, на это потребуются десятки миллионов рублей", – рассказал Ребизант РИА Новости.
Он подчеркнул, что здание было возведено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения.
2 апреля у здания центра загорелась кровля. Из него оперативно эвакуировали более 120 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для проведения разведки с воздуха применялась беспилотная авиационная система. В результате происшествия никто не пострадал.
В Благовещенске врачи провели операцию во время пожара в кардиоцентре
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