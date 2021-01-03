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Регионы

20:53

В Петербурге ожидают новые волны коронавируса после праздников

регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге ожидают, что после праздников появятся новые волны коронавируса. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

"Сейчас ситуация с койками у нас спокойная. Три новые волны ждем после праздников", – сказал он.

Елин попросил жителей города более ответственно относиться к пандемии и соблюдать ограничения.

Ранее власти Санкт-Петербурга пошли на уступки рестораторам и владельцам кафе. Им разрешили работать с 4 января до 23 часов. Изначально предполагалось, что закрываться они будут в 19 часов.

В России за последние сутки выявили 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В 2 613 (10,8%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. На Москву пришелся 3 851 случай. Всего в РФ зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавируса.

В Петербурге ждут три волны COVID-19 после праздников

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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