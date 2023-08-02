Режим "черного неба" объявили в Красноярске до вечера 3 августа

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В Красноярке до вечера 3 августа действует режим "черного неба", введенный из-за неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"C 13:00 2 августа 2023 года до 19:00 3 августа 2023 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", – следует из объявления.

Управление также предупредило местных жителей о жаркой погоде с температурой воздуха до 30–32 градусов. Ночью и утром в регионе прогнозируется туман.

Ранее режим "черного неба" объявляли в Красноярске в июне. Местных жителей предупреждали об опасности от рассеивания в воздухе вредных примесей. В частности, в Туве прогнозировали пыльные бури.



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