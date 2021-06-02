Вильфанд перечислил регионы, которым грозит засуха

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Засуха из-за низкого числа выпавших в весенний период осадков грозит нескольким регионам Урала и Сибири. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской области, в Челябинской, Курганской очень мало осадков выпало в целом за последние два месяца – от 16 до 50% от нормы. Достаточно сказать, что в Курганской области выпало 3 миллиметра осадков", – отметил специалист.

Он также добавил, что в настоящее время данные регионы будут находиться под особым вниманием синоптиков, поскольку примерно с 20 июня создаются условия для засухи.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что подобные риски существуют на данный момент в самых густонаселенных регионах азиатской части страны – Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае.

Ранее метеоролог сообщил, что ночные заморозки ожидаются в Свердловской, Тюменской, Омской, Томской и Кировской областях в ближайшие два дня. По словам специалиста, столбики термометров могут опуститься до 2–5 градусов ниже нуля.