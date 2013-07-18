Подозреваемых в аварии ракеты "Протон" проверят на полиграфе

Подозреваемых в аварии ракеты-носителя "Протон-М" проверят на детекторе лжи. Об этом сообщил зампред правительства России и председатель Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин.

"Подозреваемых в грубейшем нарушении технологии сборки ракеты "Протон-М" проверят на полиграфе. В правительстве РФ ждут отчет Роскосмоса", - написал Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

Сегодня стало известно, что причиной аварии ракеты стала неправильная установка датчиков угловых скоростей.

Напомним, 2 июля "Протон-М" не смог вывести на орбиту спутники ГЛОНАСС. Едва оторвавшись от земли, ракета отклонилась от курса, распалась в воздухе, после чего упала и взорвалась неподалеку от места запуска.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.