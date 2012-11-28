Подпольную пекарню ликвидировали столичные полицейские

Полицейские обнаружили нелегальный цех по производству хлебобулочных изделий в СВАО. Пекарня находилась на первом этаже административного здания на улице Академика Королева.

Здесь в антисанитарных условиях выпекали хлеб, который затем попадал на прилавки магазинов. Работали на предприятии нелегальные мигранты, которые жили в помещениях, расположенных рядом с цехом.

В отношении директора подпольного цеха полиция возбудила уголовное дело по статье "организация незаконной миграции". Ему также грозит штраф на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

13 рабочих по решению суда будут выдворены за пределы России.