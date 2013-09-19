В Восточном и Зеленоградском округах пройдут ярмарки вакансий

В будущую среду, 25 сентября, в Восточном округе состоится ярмарка вакансий. Она пройдет в гостиничном комплексе "Измайлово" по адресу Измайловское шоссе, дом 71 и продлится с 11 до 15 часов.

В тот же день с 13 до 17 часов в Зеленоградском административном округе будет проходить аналогичная ярмарка. Место проведения: город Зеленоград, проезд 4806, здание Московского государственного института электронной техники.