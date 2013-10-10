Открылась регистрация участников проекта "Профессиональная среда"

Департамент образования открыл регистрацию участников нового просветительского проекта "Профессиональная среда". Его цель - познакомить будущих выпускников со столичными колледжами и их возможностями подготовки специалистов. Пройти регистрацию могут как школьники, так и их родители.

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Мероприятия проекта пройдут на 144 площадках столицы, сообщает пресс-служба департамента. Участников ждут мастер-классы, тренинги, встречи с успешными представителями профессий и выставки специальностей.

Первые мероприятия "Профессиональной среды" пройдут по направлению "Дизайн и сервис" 19 октября.