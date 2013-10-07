07 октября 2013, 21:23Экономика
Жителям Рязани предложат вакансии в Москве на межрегиональной ярмарке
10 октября в Рязани пройдет межрегиональная ярмарка вакансий. Ее проведет департамент труда и занятости населения Москвы и Министерство труда и занятости населения Рязанской области.
Она проводится в рамках межрегионального трудового обмена. На ней жителям Рязани предложат вакансии в Москве, сообщили в столичном департаменте труда и занятости населения.
Ярмарка пройдет с 10 до 14 часов в Рязанском дворце молодежи, расположенном на площади 50-летия Октября.
