07 октября 2013, 21:23

Экономика

Жителям Рязани предложат вакансии в Москве на межрегиональной ярмарке

10 октября в Рязани пройдет межрегиональная ярмарка вакансий. Ее проведет департамент труда и занятости населения Москвы и Министерство труда и занятости населения Рязанской области.

Она проводится в рамках межрегионального трудового обмена. На ней жителям Рязани предложат вакансии в Москве, сообщили в столичном департаменте труда и занятости населения.

Ярмарка пройдет с 10 до 14 часов в Рязанском дворце молодежи, расположенном на площади 50-летия Октября.

