Нашлись школьницы, пропавшие на юге Москвы

Пропавшие на юге Москвы школьницы нашлись

Пропавшие на юге Москвы школьницы - 13-летняя Ольга Попова и 14-летняя Ангелина Косторова нашлись. Девочки исчезли двое суток назад: около 16.00 они ушли гулять, но домой не вернулись

Как заявил дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Аркадий Баширов, в полицию с заявлением обратилась мать 13-летней школьницы, которая сообщила, что ее дочь не вернулась с прогулки домой и ее местонахождение неизвестно.

К поискам школьниц подключились полиция и волонтеры. О том, что девочки нашлись, телеканалу "Москва 24" рассказали их родственники.