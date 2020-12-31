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Происшествия

12:03

В Петербурге лжеспецназовцы организовывали "похищения" людей

происшествия регионы

Фото: depositphotos/blinow61

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые в обмундировании спецназа разыгрывали людей, организовывая их "похищения", сообщает "Газета.ру".

Клиенты выступали в роли объекта силовой акции захвата спецназом. Для этого сотрудники фирмы надевали казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов.

Экипировка состояла из штатных спецсредств, бронежилетов, балаклавы, шлемов и охолощенных пистолетов Стечкина.

Полицейские провели реальный захват и заблокировали автобус "спецназовцев" на АЗС на проспекте Шаумяна. Задержанных привлекут к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранителей.

Ранее москвичка отдала лжеполицейскому 500 тысяч рублей для поимки мошенника. Пенсионерка сняла со счета деньги и бросила их с балкона, как попросил злоумышленник. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

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