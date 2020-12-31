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На месте крушения судна "Онега" возобновили поисково-спасательную операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

В ведомстве сообщили, что поиски пропавших моряков завершились накануне в 15:00, однако в этот же день в 21:00 в штабе оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству заявили о необходимости продолжить поисково-спасательную операцию для определения места судна и поиска тел членов экипажа.

Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море в понедельник, 28 декабря. Позднее в МЧС заявили, что предполагаемой причиной затопления траулера мог стать крен при вытягивании рыболовного трала, после чего морское судно зачерпнуло воды.

В момент трагедии на судне было 19 человек, двоих из них спасли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Семьям погибших моряков выделят по 1 миллиону рублей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что дополнительно также будет отработана адресная помощь близким моряков.

