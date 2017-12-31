Людей эвакуируют из семи зданий в столице из-за угрозы взрыва

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Эвакуация проходит из семи столичных зданий из-за угрозы взрыва в преддверии Нового года. Кинологи выехали для проверки анонимных сообщений.

"За несколько минут в Москве поступили угрозы взрыва по шести адресам – улица Декабристов, 35, Сивцев Вражек, 3, улица Новый Арбат, 3, Тверская, 22, Народного ополчения дом 40 корпус 1, Пятницкий переулок, 10 строение 1, а также Большая Пироговская 37-43", – цитирует анонимный источник в экстренных службах ТАСС.

По данным собеседника РИА Новости, людей выводят из 12 ресторанов сети "Интерресторан".

Ранее сообщалось о том, что 31 декабря были эвакуированы ТЦ "Капитолий" и "Мега" в Химках. Угрозы взрыва не подтвердились.

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ложные угрозы взрыва. Теперь при тяжких последствиях таких сообщений, например смерти человека, преступникам грозит до 10 лет тюремного заключения.