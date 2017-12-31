Открытое горение ликвидировано на складе в Подольске

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Ликвидировано открытое горение в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 27", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".

Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на складе на площади 400 квадратных метров. Затем площадь огня увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. Горели пластиковые брикеты. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Отмечалось также, что возгорание было локализовано. На месте продолжают работать спасатели и лаборатория для измерения чистоты воздуха.