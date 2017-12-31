Главная новогодняя елка сгорела в центре Южно-Сахалинска

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Главная новогодняя елка сгорела дотла в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в самый разгар праздника.

Конструкция вспыхнула после часа ночи, когда на площади находилось несколько тысяч человек. Ведущий праздника не испугался пожара и предложил гостям пошуметь.

Тушение огня продолжается, передает телеканал Москва 24. Людей попросили отойти от места возгорания.

Высота елки составляла 25 метров. Она была установлена на площади Ленина в середине декабря. Во время инцидента никто не пострадал.