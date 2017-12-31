Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

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Пожар вспыхнул в одной из квартир жилого дома, расположенного в районе Лосиноостровский. В результате пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло в 17-м доме на улице Стартовая. Возгорание возникло в квартире на девятом этаже. Площадь пожара составила семь квадратных метров. Огонь полностью потушен.

Во время пожарно-спасательных работ с расположенных выше этажей спасли четверых человек. Однако до прибытия спасателей пострадал один человек. Его передали врачам.