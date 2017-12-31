Следовавший из России в Армению автобус столкнулся с легковушкой в Тбилиси

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Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего транзитом через Грузию из России в Армению, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла на правой набережной реки Куры в Тбилиси. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Lada. Все пятеро погибших – водитель и пассажиры легковушки – являлись гражданами Грузии.

Следствие начато по седьмому пункту 276-й статьи УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение смерти двух или более человек".