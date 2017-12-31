Задержаны 20 человек, планировавшие теракт в Стамбуле на Новый год

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Власти Турции задержали 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ и планировании теракта в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

По некоторым данным, задержанные связаны с лидерами "Исламского государства" в Сирии и Ираке. Полицейские считают, что они планировали совершить атаку на Новый год.

Всего после начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой группировки.