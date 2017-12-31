Самолет из Москвы в Кемерово из-за неполадок отправили в Новосибирск

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет авиакомпании "Сибирь" рейсом Москва – Кемерово из-за технической неполадки отправили в аэропорт Новосибирска. Инцидент произошел утром 31 декабря, сообщает ТАСС.

На борту находилось 176 человек. По дороге в Кемерово сработал датчик неисправности одной из систем. В связи с этим было принято решение об отправке борта в аэропорт Толмачево, где есть возможности обследования самолета и установления причины неисправности.

После того, как специалисты осмотрели самолет, пассажиров должны были отправить к месту назначения. Однако поступила информация о минировании аэропорта, которое оказалось ложным. В аэропорту пассажиров обеспечили горячими напитками, в гостиницу расселили желающих. Сейчас готовится обратный рейс в Москву.

По факту же технической неполадки борта проводится проверка. Жалоб от пассажиров не поступало.