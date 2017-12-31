Более 35 человек погибли в ДТП с автобусом в Кении

Фото: AP/Khalil Senosi

Как минимум 36 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает Daily Nation. Еще 18 человек ранены.

ДТП произошло в ночь на 31 декабря неподалеку от населенного пункта Мигаа. По предварительным данным, автобус двигался на большой скорости и выехал на встречную полосу. В результате транспортное средство столкнулось с ехавшим навстречу грузовиком.

На месте скончались 28 пассажиров автобуса, а также водитель и погрузчик грузовика. Еще шесть человек умерли в больнице. Среди них были три ребенка возрастом два месяца, два года и 10 лет.