ТАСС: число погибших при опрокидывании плавкрана в Севастополе увеличилось до 3

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Число погибших при опрокидывании плавучего крана в Южной бухте Севастополя выросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на территории морского завода вечером 27 октября. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, плавучий кран перевернулся из-за нештатной ситуации при проведении работ.

По данным регионального СУ СК, в результате свыше 20 человек получили травмы. Следователи также уточнили, что в момент крушения проводились испытания грузового устройства крана.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана.

