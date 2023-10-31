ФБР утверждает, что Иран планировал покушения на американских чиновников в США

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Правительство Ирана якобы планировало покушения на иранских диссидентов, бывших и действующих высокопоставленных американских официальных лиц в США. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей в ходе слушаний в сенате конгресса США.

"Будучи крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма, иранцы прямо или путем вербовки преступников планировали покушения на (иранских. – Прим. ред.) диссидентов и высокопоставленных нынешних и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле", – передает ТАСС слова Рея.

По словам директора ФБР, организация "Хезболлах" имеет многолетний опыт работы внутри Штатов. Организация занимается шпионажем, а также получением денежных средств.

Рей добавил, что ФБР внимательно отслеживает развитие событий из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Также ведомство анализирует то, как конфликт может повлиять на действия иностранных акторов, в том числе Ирана в США.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты не ищут конфликта с Ираном, однако готовы ответить в случае атаки на своих представителей в рамках текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ответ Вашингтона будет решительным и стремительным, заметил Блинкен.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 31 октября Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа перешла в третью фазу. По его словам, израильская армия нарастила свое наземное вторжение в Газу. По его словам, ХАМАС будет ликвидирован.

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