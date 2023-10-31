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31 октября, 07:17

Происшествия

Глава МЧС Казахстана сообщил об обнаружении последнего погибшего после ЧП на шахте

Фото: ТАСС/AP Photo

Спасатели нашли тело последнего погибшего после ЧП на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде. Об этом сообщил на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, передает ТАСС.

В результате, по его словам, общее число жертв составило 46 человек.

"Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы", – отметил глава МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что число погибших после аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде достигло 45.

Авария в шахте в Казахстане произошла рано утром 28 октября. По словам Ермаганбета Булекпаева, предварительными причинами ЧП стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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