Минобороны назвало видео "издевательств" в Забайкалье провокацией

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В Минобороны опровергли подлинность видео с издевательствами над солдатом, который расстрелял в Забайкалье сослуживцев, сообщает "Интерфакс".

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к Вооруженным силам", – говорится в заявлении.

Ранее СМИ распространили видеоролик якобы с издевательствами над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым. В Минобороны назвали это "грубейшей провокацией".

Позже выяснилось, что видео было сделано в 2016 году. Предположительно, издевательства происходили над заключенными в екатеринбургской исправительной колонии № 2.

Расстрелявший сослуживцев солдат мог открыть огонь из-за конфликта с офицером

25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье.

По информации СМИ, накануне трагедии между 20-летним солдатом срочной службы и его сослуживцами произошел конфликт. Военнослужащий отказался выполнить приказ ротного, а сослуживцы решили заставить его выполнить задание командира.

В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на воинскую часть, где произошел расстрел.