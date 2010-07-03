Минобороны назвало видео "издевательств" в Забайкалье провокацией

13:01
Фото: соцсети
В Минобороны опровергли подлинность видео с издевательствами над солдатом, который расстрелял в Забайкалье сослуживцев, сообщает "Интерфакс".
"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к Вооруженным силам", – говорится в заявлении.
Ранее СМИ распространили видеоролик якобы с издевательствами над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым. В Минобороны назвали это "грубейшей провокацией".
Позже выяснилось, что видео было сделано в 2016 году. Предположительно, издевательства происходили над заключенными в екатеринбургской исправительной колонии № 2.
Расстрелявший сослуживцев солдат мог открыть огонь из-за конфликта с офицером
25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье.
По информации СМИ, накануне трагедии между 20-летним солдатом срочной службы и его сослуживцами произошел конфликт. Военнослужащий отказался выполнить приказ ротного, а сослуживцы решили заставить его выполнить задание командира.
В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.
Комитет солдатских матерей Забайкалья не получал жалоб на воинскую часть, где произошел расстрел.
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