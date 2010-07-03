Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя погибшими на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено после аварии на Варшавском шоссе на юге столицы, в которой погибли два человека. Еще двоих госпитализировали с различными травмами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка столичной полиции.

Как уточняется, речь идет о ДТП, произошедшем на 75-м километре Варшавского шоссе в сторону области. Там столкнулись три машины.

"По предварительным данным, виновником аварии является водитель машины Lexus LS460L. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

В среду, 30 октября, три автомобиля столкнулись у поселения Роговское. Как сообщалось ранее, один из автомобилей стоял на второстепенной дороге и пропускал едущие по шоссе машины. Сзади в него врезалась машина, и в результате автомобиль отбросило на проезжую часть шоссе, где он столкнулся с третьим транспортным средством. Погибшие находились в той машине, которую отбросило на проезжую часть.

Также на Боровском шоссе в ТиНАО столкнулись 14 автомобилей. Авария могла произойти из-за сложных погодных условий.

