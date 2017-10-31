31 октября 2017, 16:49Происшествия
В Москве арестовали экс-главу "Нафтогаза" Украины
Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
Бывший глава "Нафтогаза" Украины Игорь Бакай арестован в Москве по подозрению в мошенничестве. Решением Таганского суда он заключен под стражу до 12 ноября.
По версии следствия, Бакай обманным путем завладел финансами посторонних лиц. В числе пострадавших фигурирует российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает ТАСС.
Игорь Бакай был первым председателем правления компании с 1998 по 2000 годы. С октября 2003 года по декабрь 2004 года при президенте Леониде Кучме возглавлял Государственное управление делами Украины.
После победы на президентских выборах Виктора Ющенко ушел в отставку. В начале 2005 года уехал в Россию и получил российское гражданство.
На Украине его обвиняли в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, однако в 2010 году все дела были закрыты.
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